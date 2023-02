A Coreia do Norte lançou um míssil balístico em direção ao mar, dois dias após ter reiniciado as atividades de teste com um míssil balístico intercontinental, indicaram hoje responsáveis militares da Coreia do Sul.

A chefia militar da Forças Armadas disse que este lançamento, que já ocorreu na segunda-feira (hora local), foi efetuado em direção a leste, mas não forneceu detalhes sobre o tipo de arma utilizada. Na sexta-feira, a Coreia do Norte lançou o seu Hwasong-15 ICBM a partir da costa leste, no primeiro teste do género desde 01 de janeiro. Na sexta-feira, Pyongyang ameaçou com uma resposta "sem precedentes" às manobras militares anuais de primavera que Seul e Washington começaram a preparar para março, e que o regime qualificou de "preparativos para uma guerra de agressão". Na próxima semana, os exércitos sul-coreano e norte-americano também realizam um exercício teórico no Pentágono que simula um ataque nuclear de Pyongyang. Em 2022, a Coreia do Norte realizou um número recorde de lançamento de mísseis, cerca de meia centena, em muitos casos em resposta a manobras conjuntas dos dois aliados e ao reforço da presença estratégica dos EUA na península.