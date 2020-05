Paralelamente, as pessoas estão relutantes em apresentar-se para testagem por terem receio de ser alvo de discriminação (perda do trabalho, discurso de ódio). Porém, para assegurar às pessoas que tal não sucede as entidades oficiais já disseram que a informação pessoal vai ser protegida e que a divulgação de informação será punida.

De acordo com o South China Morning Post, a Coreia do Sul tinha conseguido conter o número de novas infecões (menos de 15 por dia) desde meados do mês passado, o que levou a uma flexibilização das orientações no que toca ao distanciamento social. No entanto, o surto de Itaewon veio colocar em pausa a reabertura gradual do país.

Um movimento de defesa dos direitos LGBT criticou de forma veemente a comunicação social pelo modo como vários meios reportaram o assunto do surto nas discotecas. "Revelar a orientação sexual dos doentes acrescenta o estigma da doença à homofobia desenfreada na sociedade sul-coreana", afirmou. O movimento adiantou que este tipo de notícias só irá tornar a testagem e o isolamento mais difícil.

Num balanço feito esta quinta-feira, as autoridades responsáveis pela saúde no país afirmaram que pelo menos 20 casos de covid-19 estavam relacionados com o surto e outros 133 tinham links epidemiológicos a Itaewon. Desde o início do mês já foram testadas mais de 22.000 pessoas, das quais 1.200 seriam cidadãos estrangeiros.

Para conseguir localizar as pessoas as autoridades recorreram aos dados dos telemóveis e a cidade de Seul está agora a enviar mensagens em inglês para incentivar a realização dos testes de despistagem.

O número de mortes na Coreia do Sul relacionadas com a covid-19 subiu esta quinta-feira para 260, de acordo com a agência de notícias estatal Yonhap.