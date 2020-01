“A Comissão está a acompanhar a situação de forma bastante próxima e continuamos a coordenar as medidas que podem ser necessárias a nível da UE”, declarou hoje o porta-voz do executivo comunitário Stefan de Keersmaecker, falando na conferência de imprensa diária da instituição, em Bruxelas.

De acordo com o responsável, “a Comissão está pronta para tomar as precauções que se verificarem necessárias para cumprir as recomendações da Organização Mundial de Saúde [OMS], adotadas na reunião de hoje” daquela entidade.

Stefan de Keersmaecker precisou que, esta manhã, a comissária europeia para a Saúde, Stella Kyriakides, conversou com o diretor-geral da OMS e com os com os ministros da Saúde de França e de Itália sobre este vírus.

Acresce que, segundo este porta-voz, estão a ser realizadas reuniões internas sobre o assunto na Comissão Europeia.