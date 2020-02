A diretora do CECD compareceu hoje perante a comissão parlamentar de Saúde Pública para o tradicional “debate anual”, que este ano coincidiu com o surto do novo coronavírus identificado pela primeira vez na China em dezembro passado, razão pela qual foi este o tema central da discussão, mas Ammon lembrou as “outras ameaças”.

“Esta audição tem um foco especial, mas queria chamar a vossa atenção para o facto de que, apesar de estamos focados no coronavírus, os outros vírus e bactérias que constituem uma ameaça à saúde pública não dormem, e eu quero reassegurar-vos que continuamos a monitorizá-los”, disse.

A China elevou hoje para 362 mortos e mais de 17 mil infetados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detetado em dezembro passado, em Wuhan, capital da província de Hubei (centro), colocada sob quarentena.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais casos de infeção confirmados em 24 outros países.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.