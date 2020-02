"A Direção-Geral da Saúde (DGS) informa que o quinto caso suspeito de infeção por novo Coronavírus (2019-nCoV) em Portugal, que foi encaminhado, hoje, para o Hospital Curry Cabral, resultou negativo após realização de análises laboratoriais pelo Instituto

Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), com duas amostras biológicas negativas". Este foi o primeiro resultado conhecido, ontem ao final da tarde, depois de ter sido revelado que existiam mais duas situações suspeitas de possível infeção. Neste caso, tratava-se de uma "uma doente regressada da China", que foi encaminhada para o Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

Ficava a faltar obter os resultados das análises feitas a um segundo doente "regressado também da China" que se encontrava no Centro Hospitalar de São João, no Porto. E os resultados chegaram ao final da noite e com resultado negativo também.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a DGS informou que “o segundo caso suspeito de infeção por novo coronavírus (2019-nCoV) em Portugal, que foi encaminhado para o Centro Hospitalar Universitário de São João, teve resultado negativo após realização de análises laboratoriais pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, com duas amostras biológicas negativas”.

Ambas as unidades são hospitais de referência para estas situações. De acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS), os casos suspeitos, que são validados por três médicos, são encaminhados pelo INEM para três hospitais de referência: Hospital Curry Cabral e Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, e Hospital S. João, no Porto.