O anterior balanço apontava para 19 mortes e 139 casos. Um gráfico publicado pela mesma agência permite perceber que o vírus foi identificado em 20 das 31 províncias do Irão.

A província mais atingida é Qom, com 63 casos confirmados, segundo os dados oficiais.

Na quarta-feira, o Irão acusou os Estados Unidos de difundirem “o medo” à volta do coronavírus, um dia depois do secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, ter apelado ao Irão para “dizer a verdade” sobre a epidemia no país.

A própria organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF) acusou o Irão de ocultar informações sobre a propagação do Covid-19, lamentando igualmente a repressão sobre os jornalistas que publicam informações independentes.

A polícia responsável pela luta contra a cibercriminalidade no Irão já deteve 24 pessoas por, alegadamente, divulgarem “rumores alarmistas” ‘online’ sobre a propagação do novo coronavírus no país, indicou a agência semioficial ISNA.

As autoridades de Teerão já impuseram restrições à livre circulação no país para pessoas infetadas ou suspeitas de estarem infetadas.

O ministro da Saúde iraniano anunciou também “restrições de entrada” em vários lugares sagrados xiitas, incluindo o Santuário de Fatima Masumeh em Qom (centro), cidade foco da doença no Irão, e o mausoléu de Imam Reza em Mashhad (nordeste), a segunda cidade do Irão e um grande centro de peregrinação.