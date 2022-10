“A criança deu entrada no hospital, mas está relativamente bem”, disse fonte dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, uma das entidades envolvidas na operação de socorro, referindo o alerta foi dado cerca das 10:00.

O incidente aconteceu no mar da freguesia do Porto da Cruz, no concelho de Machico, localizada já na costa norte da ilha da Madeira, quando o homem alegadamente se atirou ao mar para socorrer o filho.

De acordo com os Sapadores de Santa Cruz, a criança, de cerca de 10 anos, foi recolhida por um surfista, mas o homem foi dado como desaparecido, acabando por ser resgatado mais tarde, sem vida, por uma embarcação do SANAS - Associação Madeirense para Socorro no Mar.

Na sua página de Facebook, o SANAS refere que “o transbordo foi efetuado no cais do Porto da Cruz, entregando-se a vítima aos Bombeiros Voluntários de Santana e à Polícia Marítima.”