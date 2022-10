A polícia francesa lançou uma investigação de homicídio após o corpo de uma menina de 12 anos ter sido descoberto dentro de uma mala à porta de sua casa.

Segundo o The Guardian, as autoridades acreditam que a vítima, identificada como Lola, tenha sido violada e torturada antes de ser morta. A autópsia mostra feridas na garganta, pelo que se acredita que tenha sido asfixiada.

Por isso, foi aberto um inquérito oficial no fim de semana por "violação cometida com atos de tortura e de barbárie" e por "ocultação de cadáver".

Esta segunda-feira, dois suspeitos — uma mulher de 24 anos e um homem de 43 anos — compareceram perante um juiz em Paris. Duas outras pessoas estão alegadamente a ser interrogadas pela polícia.

A mulher, o principal suspeito, foi detida no sábado, após ter sido apanhada pelas câmaras de vigilância com a vítima na sexta-feira, alguns minutos depois de ter saído da escola. Mais tarde, foi vista por moradores locais a empurrar uma grande mala de plástico.

De acordo com as autoridades, o corpo foi descoberto por um sem-abrigo nessa noite e há indícios de que a mulher envolvida no caso sofra de "problemas psiquiátricos".