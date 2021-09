"O departamento forense de Teton foi enviado para resgatar um corpo no parque nacional do condado", informou à AFP o legista local Brent Blue.

"Hoje bem cedo foram encontrados restos humanos que coincidem com a descrição de Gabrielle 'Gabby' Petito", relatou o agente do FBI Charles Jones em conferência de imprensa. "Gostaria de expressar as minhas mais sinceras e profundas condolências à família de Gabby", acrescentou.

Autoridades dos EUA tinham iniciado uma ampla operação de busca para encontrar a jovem, 22, desaparecida a 11 de setembro, durante uma viagem com o seu companheiro. Os seus pais tiveram contato com ela pela última vez quando os dois viajantes estavam na área do Parque Nacional Grand Teton, em Wyoming, informou a família.

Gabby Petito deixou o emprego para viajar em julho pelos Estados Unidos numa carrinha com o namorrado, Brian Laundrie, de 23 anos, documentando a viagem no Instagram. Há mais de duas semanas, Laundrie voltou sozinho para casa, em North Port, Flórida, com a carrinha da companheira.

Os pais de Laundrie não o vêem desde terça-feira, segundo a polícia de North Port, que trabalha agora em um caso de "desaparecimento múltiplo". Laundrie foi declarado "pessoa de interesse" pelos investigadores, mas depois desapareceu.

Nas imagens da viagem que o casal publicava nas redes sociais, pareciam felizes junto à sua pequena carrinha branca. No entanto, em agosto, a polícia de Utah atendeu uma denúncia de violência doméstica envolvendo Petito e Laundrie.

Imagens das câmeras policiais divulgadas pelos media mostram Petito angustiada, dizendo que tinha tido uma luta com Laundrie.

Petito contou que agrediu Laundrie após uma discussão, mas acrescentou que não queria magoá-lo.

"Discutimos esta manhã quanto a algumas questões pessoais", disse ela. "Ele não me deixava entrar no carro... Disse-me que eu tinha de me acalmar."

Laundrie relatou à polícia que Petito tentou levar as chaves do veículo e que a empurrou antes que ela batesse nele com o telemóvel. O agente decidiu que nenhuma acusação seria feita, mas ordenou que o casal passasse uma noite separado para se acalmar.

Depois da família de Petito ter informado o seu desaparecimento, a polícia interrogou o namorado, mas Laundrie não deu "nenhuma informação".

O FBI abriu uma linha telefónica especial para qualquer tipo de informação sobre o desaparecimento. Nas redes sociais, o caso provocou uma grande mobilização.