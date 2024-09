"O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial de Oeiras, nos dias 28 e 29 de setembro, entre as 11h00 e as 23h00, vai estar empenhado na segurança do evento de demonstração de corridas de aviões e exposição dedicada ao setor aeronáutico junto à Praia de Santo Amaro", é referido em comunicado enviado às redações.

"Tendo em conta a dimensão do evento e por ser esperado uma grande adesão por parte das pessoas, para assistir ao espetáculo, o evento contará com a segurança da PSP, que fará um dispositivo de segurança centrado na prevenção e pró-atividade, recorrendo às várias valências, nomeadamente as Equipas de Trânsito, a Brigadas de Prevenção Criminal e Equipas de Intervenção Rápida", explica a PSP.

Nesse sentido, "está previsto um corte de trânsito, na Avenida Marginal nos dois sentidos entre Paço de Arcos e Carcavelos, na rotunda (Nova SBE) entre as 14h00 e as 23h00".

"Informa-se ainda que o acesso ao parque de estacionamento da Nave Visionista ficará encerrado durante o período do condicionamento e haverá ainda constrangimentos na circulação rodoviária na Rua José Diogo da Silva em Santo Amaro de Oeiras, a partir da rotunda em direção à Avenida Marginal", adianta a força policial.

Assim, "apenas estarão autorizados a circular os veículos que queiram aceder à Prio e Uber Eats ao McDonald’s. O McDrive estará encerrado".

Fique a par dos principais cortes e condicionamentos:

Avenida Marginal, sentido Lisboa-Cascais – Corte em Paço de Arcos, com desvio para a Avenida Miratejo (J. Pimenta);

Avenida Marginal com a Rua Nuno Álvares Pereira (Bataria da Lage);

Avenida Marginal com a Rua Dr. José Joaquim de Almeida;

Rua José Diogo da Silva – Corte na rotunda, sentido Norte/Sul;

Corte na rotunda da Rua Cidade de Mindelo em direção à Rua Aljubarrota;

Avenida Marginal, sentido Cascais-Lisboa – Corte na rotunda de Carcavelos (Nova SBE).

A PSP aconselha, por isso, "o uso dos transportes públicos e dos parques de estacionamento nas imediações do evento", nomeadamente:

Praia de Paço de Arcos;

Associação de Comandos;

Jardim Municipal de Oeiras;

Estação de Oeiras;

Jardins do Palácio do Marquês de Pombal;

Fundição de Oeiras;

Alameda do Alto da Barra;

Praia da Torre;

Praia de Carcavelos

Conselhos da PSP para quem vai assistir ao evento: