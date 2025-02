Fonte próxima da família disse hoje à agência Lusa que, depois do final da missa, que tem início agendado para as 11:00, o cortejo fúnebre vai descer a Alameda das Antas em direção ao estádio dos ‘azuis e brancos’, antes de rumar ao cemitério situado na freguesia portuense, do Bonfim onde o corpo de Pinto da Costa será cremado.

O velório do ex-presidente do FC Porto arrancou pelas 18:00 de hoje, na Igreja das Antas, um dia antes do funeral, que será realizado no mesmo dia em que a Câmara Municipal do Porto decretou luto municipal.

Questionada pela Lusa sobre os planos das autoridades para uma afluência acima do expectável no funeral, fonte do Comando Metropolitano do Porto da Polícia de Segurança Pública (PSP) afirmou que o condicionamento da circulação rodoviária nos arruamentos próximos da Igreja das Antas “será o mesmo que está a ser implementado de momento”.

“Vai continuar a haver cortes na Rua Bartolomeu Dias com a Rua de Naulila e a Praça do Doutor Francisco Sá Carneiro, na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra com a Rua Bartolomeu Dias e na Avenida de Fernão Magalhães com a Rua de Santo António das Antas. Só mesmo em último recurso é que vamos optar por cortar a Avenida de Fernão Magalhães [na íntegra]”, pormenorizou.

Jorge Nuno Pinto da Costa, ex-presidente do FC Porto, clube no qual se estabeleceu como dirigente mais titulado e antigo do futebol mundial entre 1982 e 2024, morreu no sábado aos 87 anos, vítima de cancro.

Pinto da Costa tinha sido diagnosticado com um cancro na próstata em setembro de 2021 e agravou o seu estado de saúde nas últimas semanas, menos de um ano depois da derrota para a presidência do clube frente a André Villas-Boas.

Empossado pela primeira vez em 23 de abril de 1982, seis dias depois de ter sido eleito sem oposição como sucessor de Américo de Sá, o ex-dirigente exerceu funções durante 42 anos e 15 mandatos consecutivos, levando o FC Porto à conquista de 2.591 títulos em 21 modalidades – 69 dos quais no futebol sénior masculino, incluindo sete internacionais.