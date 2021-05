O corte nos contratos de associação com estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, em 2016, levou ao encerramento de 20 colégios, noticia o Público, que cita dados da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP).

Segundo indica o jornal, o Estado transferia 135,56 milhões de euros para os colégios, por forma a disponibilizarem educação gratuita aos alunos. Atualmente, transfere menos 92 milhões por ano. A redução começou em 2016 e foi progressiva.

De acordo com dados do próprio Governo, os cortes mais significativos ocorreram mesmo entre o período referido. Em 2016, as turmas financiadas eram 1.684, num total de 135,56 milhões de euros, enquanto no ano letivo passado, havia 532 turmas financiadas para um montante de 42,8 milhões de euros.

Um dos argumentos da tutela para cortar contratos foi a existência de oferta pública nas proximidades de muitos dos colégios que estavam a ser financiados.

"Ficaram a perder milhares de alunos que têm um percurso educativo pior e ficaram a perder os contribuintes, que estão a pagar mais pelo percurso educativo desses alunos", argumenta o diretor executivo da AEEP, Rodrigo Queiroz e Melo, citado pela publicação.

Dos 39 colégios que perderam contratos de associação em 2016, sete estavam no concelho de Coimbra. Os números enviados pela Câmara Municipal de Coimbra, apontavam para uma diminuição do número de alunos nas escolas públicas do concelho, como consequência do inverno demográfico no país. No entanto, nos últimos cinco anos, a situação inverteu-se e o município registou uma subida de centenas nas escolas públicas.

O Público dá ainda o exemplo de algumas escolas que introduziram propinas para manter o ensino, o que conduziu a uma redução do número de alunos.

A zona Norte foi a que registou maior quebra nas turmas financiadas. Em 2016 tinha 547 e no último ano letivo de que há dados o número caiu para 34. A região Centro foi a segunda que registou uma maior quebra, passando de 619 turmas para 171 a receber apoio do Estado.