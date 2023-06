“Esta é a noite mais esperada e a mais longa do ano em muitas comunidades que celebram as festas Joaninas, nomeadamente no Porto. Desejo a todos um feliz e animado São João. Viva o São João!”, realçou o chefe do Governo numa publicação na rede social Twitter.

No Porto, a festa daquela que é considerada a noite mais longa do ano regressou hoje com bailaricos, balões, martelos, sardinhas e fogo-de-artifício.

O habitual palco nos Aliados foi novamente substituído por três palcos: um no Largo Amor de Perdição (na zona da Cordoaria), um nos jardins do Palácio de Cristal, e outro na praça da Casa da Música.

Sobem ao palco do Largo Amor de Perdição, pelas 22:00, Emanuel e Cláudia Martins & Minhotos e Marotos. Já nos jardins do Palácio de Cristal, sobe a palco Miguel Araújo e o grupo Fogo Fogo, e na praça da Casa da Música, é a vez de Bruno e Moullinex.

Este ano, o lançamento de balões de São João só é permitido entre as 21:45 e a 01:00, de sábado, período durante o qual o espaço aéreo do Porto será fechado.

Na zona da Ribeira, o tradicional espetáculo de fogo-de-artifício começa à meia-noite e vai durar cerca de 16 minutos. O fogo será lançado das margens do rio Douro, de barcaças e do tabuleiro superior da Ponte Luís I.