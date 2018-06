O primeiro-ministro, António Costa, encontrou-se hoje ao fim da tarde, numa sala do aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O encontro aconteceu antes de Marcelo Rebelo de Sousa, a quem foi diagnosticada uma gastroenterite aguda depois de se ter sentido mal em Braga, viajar para Lisboa.

“Está com bom humor, boa disposição e a recuperar”, disse António Costa aos jornalistas, no final do encontro.

O primeiro-ministro, irá participar esta noite nos festejos de São João em Vila Nova de Gaia e no Porto, adiantou que o Presidente da República “precisa de descansar” porque tem uma visita importante aos Estados Unidos da América na próxima semana.

“Felizmente foi só um susto que passou, mas, pelo que eu vi, está bastante bem disposto”, afirmou, sublinhando que a visita aos Estados Unidos da América não está comprometida e que Marcelo Rebelo de Sousa “está a seguir com muita atenção tudo o que se passa no país e no mundo”.

Segundo fonte policial, a avião da Força Aérea que transportava Marcelo Rebelo de Sousa para Lisboa saiu do Porto às 19:15.

O Presidente da República sentiu-se mal hoje, pelas 12:48, e foi amparado por elementos do seu gabinete, no final de uma visita ao Santuário do Bom Jesus, em Braga, tendo sido depois transportado pelos seguranças para um hotel próximo. Depois, o chefe de Estado foi transportado para o hospital.

À saída do Hospital de Braga, Marcelo Rebelo de Sousa adiantou ter a intenção de abrandar o ritmo para não pôr em causa a sua visita oficial aos Estados Unidos, entre terça-feira e quarta-feira, dia em que tem agendado um encontro na Casa Branca, em Washington D.C., com o Presidente norte-americano, Donald Trump.

Marcelo Rebelo de Sousa cancelou a agenda de hoje e de domingo.