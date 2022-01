António Costa votou esta manhã no Pavilhão Rosa Mota, onde foi recebido à chegada pelo presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira. Sem qualquer fila na sua mesa, o líder socialista votou poucos minutos depois para o círculo eleitoral de Lisboa, pelo qual é cabeça de lista do PS.

Em declarações aos jornalistas, o secretário-geral e primeiro-ministro fez “um apelo geral a todos aqueles que estão inscritos para poder votar antecipadamente em mobilidade o possam fazer hoje”.

“E todos aqueles que não se inscreveram para votar antecipadamente o façam no dia 30. O voto é o momento mais importante da democracia – um momento único onde só os cidadãos decidem qual o resultado das eleições e o que querem para o seu futuro, escolhendo quem são os seus representantes”, disse.

A seguir, o secretário-geral do PS defendeu que “estão criadas todas as condições para que todos possam votar em segurança”.

“Estão também criadas as condições de segurança para as pessoas que, infelizmente, se encontrem em situação de isolamento no dia 30 possam também exercer o seu direito ao voto”, salientou.

António Costa deixou ainda um “agradecimento especial às pessoas em todo o país que hoje estão a assegurar o funcionamento das assembleias de voto”.

Depois, congratulou-se “com a modernização introduzida no sistema eleitoral com esta possibilidade de voto em mobilidade, que é uma forma de combater a abstenção”.

“Esperemos que um dia o voto antecipado em mobilidade possa ser exercido no próprio dia das eleições, mas, para já, este é um avanço muito importante. Para mim, foi uma enorme honra ter este privilégio de vir votar ao Porto, contando o meu voto no círculo eleitoral de Lisboa”, acrescentou.

O secretário-geral do PS afirmou hoje ainda que parte “muito animado e confiante” para a última semana de campanha para as eleições legislativas, desvalorizou as sondagens e elogiou o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira.

“Parto para esta última semana muito animado e confiante. Sei que há muitas pessoas que estão indecisas, mas também sinto que, cada vez mais, as pessoas percebem o que está em causa nestas eleições e quais são as diferenças fundamentais para a sua vida”, declarou o líder socialista.

António Costa destacou depois questões como “a melhoria ou congelamento dos rendimentos, a redução efetiva dos impostos que as pessoas pagam, ou o adiamento de qualquer redução desses impostos”.

“Temos de enfrentar coletivamente, de uma vez por todas, esta – esperemos – última vaga da covid-19 e concentrarmo-nos com toda a energia no mais importante que é a recuperação, transformando o nosso país, ao aproveitar-se todas as oportunidades que a solidariedade europeia colocou à nossa disposição”, declarou.

Nesta semana, após o fim dos debates, o secretário-geral do PS referiu que tem procurado sobretudo “ouvir muito os portugueses, ouvir o que dizem nas ruas”.

“Como sempre tenho dito, o nosso campeonato não é o campeonato das sondagens. Por experiência própria, sabemos bem que as eleições só se ganham no dia das eleições. No final da semana, os portugueses tirarão a conclusão”, afirmou.

Em relação ao facto de ter estado com o presidente da Câmara do Porto, António Costa assinalou que “tem muita estima há muitos anos” por Rui Moreira, adiantando que o conheceu “no princípio deste século quando era ministro da Justiça” do segundo Governo de António Guterres e o desempenhava o cargo de presidente da Associação Comercial do Porto.

“Nessa altura foram feitos avanços muito importantes, designadamente na simplificação dos atos notariais, que depois se consolidaram com o cartão do cidadão ou o Empresa na Hora. Temos tido a oportunidade de trabalhar várias vezes untos e em várias condições, a última das quais tendo sido ambos presidentes de câmara”, referiu.

António Costa apontou ainda que, como primeiro-ministro, o trabalho com Rui Moreira visou “impedir que os STCP (Serviço de Transportes Coletivo do Porto) fossem privatizados, expandir o metro do Porto e doar à cidade a coleção dos Mirós, que se preparava para ser vendida”.

“É uma pessoa por quem tenho muita estima. Foi com muita felicidade que o vi aqui a receber-me enquanto presidente da Câmara do Porto num momento em que vim votar na sua cidade”, acrescentou.

