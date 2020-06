“Quando se avizinha uma semana marcada por dois feriados, muitos portugueses depois de muitos meses de confinamento em que a palavra foi ‘fique em casa’, querem, seguramente, aproveitar esta semana em que possam usufruir, mas com uma nossa nova palavra de ordem que é ‘saia em segurança’, disse António Costa, em Portimão.

O apelo do primeiro-ministro foi feito durante a sessão de inauguração de uma nova unidade hoteleira em Alvor, no concelho de Portimão, depois de presidir à abertura oficial da época balnear, na Praia da Rocha, naquele concelho do distrito de Faro.

“A mensagem de sair em segurança é possível de fazer no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa região, visitando outras regiões e descobrir regiões onde o turismo é menos frequente, sem que se deixe de vir ao Algarve”, sublinhou António Costa.

Na opinião do chefe do Governo, o Algarve é um dos destinos turísticos seguros, frisando que o trajeto que a região fez ao longos dos últimos três meses “é muito tranquilizador para todos os que quiserem passar as suas férias, um fim de semana ou aproveitar os próximos feriados”.

“Sendo o Algarve uma região segura, é muito importante que essa confiança exista em nós e também lá fora [estrangeiro]”, frisou.

António Costa considerou que os portugueses devem aproveitar este ano para visitar algumas regiões dada a previsão de existirem menos turistas estrangeiros.