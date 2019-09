"A história da reabilitação do Intendente mostra bem que, quando há vontade política, quando há ambição, quando se tem as políticas públicas certas, é possível transformar aquilo que se julga não poder ser transformado", declarou António Costa no final de uma curta sessão de inauguração da nova sede da Junta de Freguesia de Arroios.

Tendo ao seu lado o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina (PS), e a presidente da Junta de Freguesia de Arroios, Margarida Martins (PS), António Costa contou a história que deu origem à sua ideia de transferir provisoriamente o seu gabinete de presidente da Câmara de Lisboa da Praça do Município para o Largo do Intendente.

Perante cerca de uma centena de pessoas, o primeiro-ministro referiu, então, que teve essa ideia quando passou pelo Intendente durante uma procissão da Nossa Senhora da Saúde, na qual participou na qualidade de presidente da Câmara de Lisboa.

"Olhei para o espaço envolvente [do Largo do Intendente] e vi que era um espaço absolutamente extraordinário, apesar de estar então decadente e vazio. Percebi depois que, além da intervenção física, era preciso eliminar o estigma que tinha este território. E só havia uma forma de o fazer: Instalar aqui o gabinete do presidente da Câmara Municipal de Lisboa", justificou o líder do executivo.