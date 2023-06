O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,82 dólares acima dos 74,26 com quem fechou as transações na quinta-feira.

A cotação do Brent recuperou pela segunda sessão consecutiva, perante a melhoria dos indicadores económicos da China e nos Estados Unidos, de acordo com analistas.

O mercado prosseguiu na expectativa da reunião da OPEP+, que junta os membros da Organização dons Países Exportadores de Petróleo (OPEP) com aliados, este fim de semana, depois de membros do grupo de produtores terem enviado sinais contraditórios nos últimos dias sobre a possibilidade de novos cortes na produção.