Desde o início da pandemia, Portugal já registou 2.062 mortes e 83.928 casos de infeção, estando hoje ativos 29.702 casos, mais 735 do que ontem.

É a quarta vez, desde o início da pandemia, que Portugal regista mais de mil novos casos confirmados de covid-19 em 24 horas. Só tinha acontecido três vezes: ontem, 8 de outubro — 1.278 casos —, a 10 de abril —1.516 casos — e a 31 de março — 1.035 casos.

Esta sexta-feira Portugal tem, então, o segundo maior aumento de casos confirmados — 1.394. Este número é empurrado pela região de saúde do Norte, com 689 novos casos e três óbitos, seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo, que soma 559 e oito mortos. A região Centro registou mais 96 casos e um óbito.

Nos hospitais, os internamentos também sobem. Há agora mais 10 pessoas internadas em enfermarias, num total de 811, e outras 10 em unidades de cuidados intensivos, subindo o total para os 125.

As autoridades de saúde têm em vigilância 47.721 contactos, mais 1539 em relação a quinta-feira, e 647 doentes foram dados como recuperados nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia em Portugal já recuperaram da doença 52.164 pessoas.

Estes números constam do relatório da situação, divulgado esta tarde pela Direção-Geral da Saúde (DGS), e referem-se aos dados contabilizados até à meia-noite passada.