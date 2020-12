Espanha

A Espanha registou desde sexta-feira 22.013 novos casos de covid-19, elevando para 1.819.249 o total de infetados até agora no país, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 334 mortes durante o fim de semana atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 49.260.

O nível de incidência acumulada (pessoas contagiadas) em Espanha está a aumentar, havendo hoje 225 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias (mais 11 do que na sexta-feira), sendo as regiões com os níveis mais elevados a de Baleares (407), Madrid (301), Extremadura (280), Castela-Mancha (277), Comunidade Valenciana (276) e País Basco (242).

Nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais 945 pessoas com a doença, das quais 212 na Comunidade Valenciana, 177 na Catalunha e 142 em Madrid.

Em todo o país há 11.431 pessoas hospitalizadas com a covid-19, o que corresponde a 9,40% das camas, das quais 1.944 pacientes em unidades de cuidados intensivos, 20,00% das camas desse serviço.

O governo espanhol anunciou hoje que decidiu, de forma coordenada com Portugal, suspender os voos vindos do Reino Unido a partir de terça-feira, exceto para os cidadãos espanhóis ou residentes neste país.

“O Governo espanhol decidiu, de forma concertada com Portugal, a suspensão dos voos procedentes do Reino Unido a partir de amanhã [terça-feira], exceto para os cidadãos espanhóis ou residentes” em Espanha, de acordo com um comunicado de imprensa enviado à Lusa em Madrid.

De acordo com a mesma nota, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, acaba de ter uma conversa “sobre estas decisões comuns” com o seu homólogo, o primeiro-ministro português, António Costa.

Madrid toma esta medida depois de as autoridades portuguesas já terem avançado no domingo com restrições idênticas, com efeito a partir das 00:00 de segunda-feira, à entrada em Portugal de passageiros de voos provenientes do Reino Unido, permitindo a entrada apenas a cidadãos nacionais ou legalmente residentes em Portugal.

Reino Unido

O Reino Unido registou 33.364 novos de covid-19 casos nas últimas 24 horas, um dos mais altos de sempre, ultrapassando os dois milhões desde o início da pandemia, e 215 mortes, divulgou o Ministério da Saúde britânico.

O número elevado de casos é atribuído à nova variante do SARS-Cov-2, considerada até 70% mais contagiosa, e que ditou a introdução de um confinamento na região de Londres e sudeste de Inglaterra desde domingo.

No domingo tinham sido notificadas 35.928 novos casos, um novo recorde desde o início da pandemia, e 326 mortes.

Desde o início da pandemia covid-19, o Reino Unido contabilizou oficialmente 67.616 mortes de covid-19 e 2.073.511 casos.

Dados de quinta-feira, os números mais recentes disponíveis, indicavam estarem hospitalizados 18.771 pacientes, o mais alto desde 22 de abril, dos quais 1.366 com assistência respiratória de ventilador.

Devido ao risco da nova estirpe do vírus, mais de 30 países proibiram viagens do Reino Unido, incluindo a maior parte da Europa, Canadá, Turquia e Hong Kong, e França proibiu a entrada de mercadorias durante 48 horas, gerando o receio de escassez de alguns produtos nos supermercados britânicos.

Itália regista 415 mortes no dia em que inicia limitação de mobilidade

A Itália registou 415 mortes e 10.872 novas infeções com a doença covid-19 nas últimas 24 horas, no dia em que começa a proibição de mobilidade entre as regiões, por causa das festas de Natal.

O Ministério da Saúde italiano anunciou que o número de mortes com a covid-19 no país, desde o início da pandemia, é agora 69.214.

Com mais 10.872 novas infeções nas últimas 24 horas, o número total de casos passa para 87.889.

A pressão nos hospitais continua a cair: das 613.582 pessoas que atualmente sofrem de covid-19, a maioria está isolada nas suas casas, com sintomas leves ou nenhum sintoma, enquanto 27.876 estão internadas, 25 a menos que no dia anterior, e o número de doentes em cuidados intensivos é 2.731, menos 12 do que no dia anterior.

A Itália impôs a partir de hoje limitações às viagens entre regiões, com algumas exceções, procurando desacelerar a propagação do novo coronavírus e preparando-se para o confinamento do Natal.

O Governo italiano quer limitar a mobilidade durante a época festiva, entre todas as regiões do país, bem como de ou para as províncias autónomas de Bolzano e Trento (no norte), com as exceções de casos de estrita necessidade, trabalho ou regresso ao local de residência.

A Itália também cancelou todos os seus voos com o Reino Unido, devido à descoberta de uma nova variante do novo coronavírus em território britânico.