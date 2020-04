"A capacidade de adaptação tem sido extraordinária", disse hoje António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, que defende o Serviço Nacional de Saúde (SNS) como "uma das maiores conquistas" dos portugueses. A linha SNS24, que atendia em média cinco mil chamadas por dia, está a atender cerca de 18 mil chamadas diárias, contando com cerca de 1.400 profissionais de saúde (eram à volta de 900).

"Não podemos esperar testar toda a gente, com critério clínico, no mesmo dia, ao mesmo tempo", afirmou o secretário de Estado.

Graça Freitas diz que está a ser feito um esforço para aumentar a capacidade de camas ventiladas. Questionada sobre o aumento do número de internados em Unidades de Cuidados Intensivos, a diretora-geral da Saúde diz que a DGS está atenta, mas tem de aprofundar a análise.

Lacerda Sales lembra que "temos mesmo de continuar a ser responsáveis", apelando a uma Páscoa diferente do habitual.

Portugal regista hoje 187 mortes associadas à covid-19, mais 27 do que na terça-feira, e 8.251 infetados (mais 808), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O relatório da situação epidemiológica em Portugal, com dados atualizados até às 24:00 de terça-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes (95), seguida da região Centro (52), da região de Lisboa e Vale do Tejo (38) e do Algarve, que hoje regista dois mortos.

Relativamente a terça-feira, em que se registavam 160 mortes, hoje observou-se um aumento de 16,8% (mais 27). Apesar de nos últimos dias se registar um abrandamento, "ainda é cedo para retirar conclusões" sobre a eficácia das medidas do governo para conter a pandemia.

"Estas medidas foram tomadas em bom tempo. Mas ainda é cedo para retirar conclusões", disse Lacerda Sales.

Segundo os dados da DGS, há 8.251 casos confirmados, mais 808, um aumento de 10,8% face a terça-feira.

"As pessoas com diabetes representam o grupo de maior risco"

José Manuel Boavida, dirigente da APDP, foi convidado pelo Governo a estar na conferência de imprensa desta manhã, em Lisboa, sublinhou que, "se a diabetes estiver compensada, o risco é igual ao da população geral".

Mais de 43 mil pessoas morreram em todo o mundo

A pandemia de covid-19 matou mais de 43.082 pessoas no mundo inteiro desde que a doença surgiu em dezembro na China, segundo um balanço da AFP às 11:00, a partir de dados oficiais.

De acordo com a agência de notícias francesa, já foram diagnosticados mais de 865.970 casos de infeção pelo novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, e a pandemia espalhou-se por 186 países ou territórios. Foram consideradas curadas pelo menos 172.500.

Itália, que registou a primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, é o país mais afetado em número de mortes, com 12.428 mortes em 105.792 casos, e 15.729 pessoas foram consideradas curadas pelas autoridades italianas.

Depois de Itália, os países mais afetados são Espanha com 9.053 mortes em 102.136 casos, os Estados Unidos com 4.081 mortes (189.633 casos), França com 3.523 mortes (52.128 casos) e a China continental com 3.312 mortes (81.554 casos).

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou um total de 81.554 casos (36 novos entre terça e hoje), incluindo 3.312 mortes (sete novas) e 76.238 curados.

Também os Estados Unidos estão a ser bastante afetados pela pandemia tendo sido registadas oficialmente 189.633 infeções, 4.081 mortes e 7.138 curados.

Desde as 19:00 de terça-feira, a Eslováquia, o Botsuana, o Congo e El Salvador anunciaram as primeiras mortes ligadas ao vírus.

A Europa totalizou até às 11:00 de hoje 31.083 mortes para 468.792 casos, Estados Unidos e Canadá 4.179 mortes (198.119 casos), Ásia 3.938 mortes (110.069 casos), Médio Oriente 3.147 mortes (58.831 casos), América Latina e Caraíbas 513 mortes (19.160 casos), África 200 mortes (5.778 casos) e Oceânia 22 mortes (5.224 casos).

A AFP alerta que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, já que um grande número de países está agora a testar apenas os casos que requerem atendimento hospitalar.