No seu boletim diário, a Autoridade de Saúde Regional informa que do total de casos diagnosticados nas últimas 24 horas, "23 resultam das 1.118 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da região e dois foram apurados em laboratório privado".

Quanto às recuperações, nas últimas 24 horas, 11 foram registadas na Terceira e 45 em São Miguel.

Há 16 pessoas internadas na região, mais uma do que na quarta-feira.

De acordo com a Autoridade de Saúde açoriana, nove pessoas estão internadas no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, ilha de São Miguel, uma das quais na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), enquanto sete estão internadas no Hospital de Santo Espírito da ilha Terceira (dois dos quais em UCI).

Há atualmente nos Açores 70 cadeias de transmissão ativas, das quais 49 em São Miguel, uma cadeia partilhada entre São Miguel e São Jorge e 20 cadeias na Terceira.

"Foram já extintas 34 cadeias de transmissão até à data de hoje, uma das quais nas últimas 24 horas na Lagoa, em São Miguel", acrescenta o comunicado.

Existem presentemente 372 casos positivos ativos, sendo 272 em São Miguel, 99 na ilha Terceira e um no Faial.

Foram detetados nos Açores até hoje 1.614 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 21 óbitos e 1.136 recuperações.