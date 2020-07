A intervenção no Hospital da Horta abrangeu remodelações no serviço de urgência e no hospital de dia, que custaram cerca de sete milhões de euros.

Segundo o presidente do Governo dos Açores, a obra integra-se num conjunto de investimentos que têm sido realizados com vista à "melhoria das condições para a prestação de cuidados de saúde" no Faial.

À porta do Hospital da Horta, um grupo de 25 técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica protestaram devido à falta de progressos nas negociações com a secretária regional da Saúde, Teresa Luciano.

Os profissionais, que reivindicam o descongelamento da carreira e a equiparação a outras carreiras da administração pública, tiveram uma reunião esta manhã com a secretária da Saúde, mas alegam que as condições apresentas pelo Governo dos Açores já tinham sido propostas anteriormente.

"Estamos aqui numa ação de protesto. Fizemos greve há uns dias e a secretária disse-nos que ia fazer uma reunião hoje. E o que nos foi apresentado hoje na reunião foi exatamente o mesmo que nos levou a fazer greve", afirmou Carlos Laranjo, representante daqueles técnicos.

Carlos Laranjo salientou o "desagrado" dos técnicos e avançou que a reunião foi "suspensa", estando previsto que seja retomada durante a tarde: "Vamos ver o que nos vai ser apresentado", referiu.

Desde o início da pandemia da covid-19 foram detetados nos Açores 174 casos de infeção pelo novo coronavírus, dos quais 18 mantêm-se ativos (17 em São Miguel e um na Terceira), tendo-se registado 16 mortes.