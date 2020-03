"A Autoridade Regional de Saúde informa que está a ser avaliado um caso suspeito de infeção pelo novo coronavírus Covid-19 na Região Autónoma dos Açores. Trata-se de um indivíduo do sexo masculino, de 24 anos, residente em São Miguel, que passou por Itália entre os dias 19 e 25 de fevereiro", lê-se numa nota do Gabinete de Apoio à Comunicação Social do executivo açoriano.

De acordo com a mesma informação, o paciente apresenta uma situação clínica "estável" e foi transportado para o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.

"Este caso está a ser acompanhado pelas autoridades de saúde e, de acordo com os procedimentos fixados, serão agora realizadas as colheitas de amostras biológicas para diagnóstico laboratorial", acrescenta.

O executivo açoriano apela a que em caso de sintomas os utentes liguem para a Linha Saúde Açores (808 246 024), em vez de se dirigirem a um hospital ou unidade de saúde.

Este é o segundo caso de suspeita de infeção pelo novo coronavírus nos Açores. O primeiro foi registado na quinta-feira e tratava-se de um homem de 31 anos que esteve na cidade italiana de Milão, acabando o resultado das análises por ser negativo.

A secretária regional da Saúde dos Açores revelou na quarta-feira que os três hospitais da região – nas ilhas do Faial, Terceira e São Miguel - tinham 80 quartos de isolamento disponíveis para acolher potenciais portadores do vírus.