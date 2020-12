De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o continente africano conta agora com 2.261.589 casos de pessoas infetadas nos 55 membros da União Africana.

O número de recuperados nas últimas 24 horas foi de 11.470, para um total de 1.927.697.

O maior número de casos de infeção e de mortos regista-se na África Austral, com 914.769 casos e 23.885 vítimas mortais.

Nesta região, a África do Sul, o país mais afetado do continente, tem 814.565 casos de infeção e contabiliza 22.206 mortes.

O Norte de África é a segunda zona mais afetada pela pandemia, com 786.467 pessoas infetadas e 20.497 vítimas mortais.

A África Oriental contabiliza 283.097 casos e 5.362 mortos, na África Ocidental, o número de infeções é de 210.450, com 2.902 mortos, enquanto a África Central regista 66.806 casos e 1.207 óbitos.

O Egito, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 6.771 mortos e 118.432 infetados, seguindo-se Marrocos, que contabiliza 6.245 vítimas mortais e 379.657 casos de infeção.

Entre os seis países mais afetados estão também a Tunísia, com 104.002 infetados e 3.561 mortos, a Argélia, com 88.252 infeções e 2.499 mortos, a Etiópia, com 113.295 casos e 1.747 vítimas mortais, e a Nigéria, com 69.255 infetados e 1.180 óbitos.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Angola regista 354 óbitos e 15.591 casos, seguindo-se Moçambique (133 mortos e 16.244 casos), Cabo Verde (109 mortos e 11.063 casos), Guiné Equatorial (85 mortos e 5.166 casos), Guiné-Bissau (44 mortos e 2.441 casos) e São Tomé e Príncipe (17 mortos e 997 casos).

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.529.324 mortos resultantes de mais de 66,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito, em 14 de fevereiro, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.