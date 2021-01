De acordo com um comunicado publicado no seu website, a Agência Europeia do Medicamento aprovou a vacina experimental da Moderna, dando-lhe "uma autorização de venda condicional" para ser administrada em pessoas com 18 anos ou mais.

Esta é a segunda vacina autorizada na União Europeia, depois da do consórcio Pfizer-BioNTech, que começou a ser administrada em 27 de dezembro em Portugal e em outros países europeus. A da Moderna tem uma eficácia comprovada superior a 90%,

Segundo o regulador europeu, o seu Comité de Medicamentos de Uso Humano verificou a informação quanto à "qualidade, segurança e eficácia da vacina", tendo recomendado à Comissão Europeia uma autorização de venda formal, o último passo necessário para que este fármaco seja disponibilizado aos Estados-Membro.

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já reagiu à notícia, considerando serem "boas notícias para os nossos esforços em dar mais vacinas aos europeus". Para além disso, von der Leyen confirmou que a Comissão está a "trabalhar o mais rápido possível para aprová-la e torná-la disponível na União Europeia".

"Esta vacina dá-nos outra ferramenta para ultrapassar a atual emergência", disse a diretora executiva Emer Cooke, considerando este um "testemunho dos esforços e do compromisso de todos os envolvidos de que temos esta segunda vacina pouco menos de um ano desde que a pandemia foi declarada pela Organização Mundial de Saúde".

Os peritos reuniram-se na segunda-feira, antecipando-se em dois dias à reunião que já estava marcada, mas decidiram prosseguir as discussões hoje. Na terça-feira, o regulador europeu indicou que os seus especialistas estavam "a trabalhar arduamente para esclarecer questões pendentes com a empresa".

O regulador europeu tem abertos, desde 1 de dezembro de 2020, mais dois processos de revisão em tempo real das vacinas desenvolvidas pela farmacêutica Janssen, filial da norte-americana Johnson & Johnson, e pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica britânica AstraZeneca, embora nenhuma delas tenha ainda solicitado uma autorização condicional para o seu uso na União Europeia.