Por sua vez, a Câmara Municipal de Lisboa também decidiu aplicar os horários vigentes antes da covid-19, mesmo nos estabelecimentos que estão inseridos nos centros comerciais, excluindo cafés e similares que só podem funcionar até às 21:00, adianta o comunicado.

Já as câmaras municipais de Odivelas e da Amadora mantiveram as 20:00 como horário de encerramento, enquanto as de Sintra, Oeiras, Loures, Vila Franca de Xira e Montijo ainda não anunciaram a sua decisão.

Criada em 1896, a AHRESP é uma associação de defesa e representação das empresas de restauração, hotéis, cantinas, pastelarias, padarias, casinos, discotecas, indústria e comércio alimentar, parques de campismo e alojamento local, entre outras.

A AHRESP conta com cerca de 25 mil associados registados.