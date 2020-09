Desde o início do surto no país, em finais de janeiro, a Alemanha conta 282.730 infeções pelo novo coronavírus e 9.452 mortes, mais nove do que na sexta-feira, adianta a agência EFE.

Neste momento, cerca de 23.600 casos positivos mantêm-se ativos, num país que soma 249.700 recuperações.

O pico de contágios aconteceu entre o final de março e o princípio de abril, altura em que foram detetados mais de 6.000 casos diários.

Depois de uma quebra, os diagnósticos desta doença voltaram a subir em julho, tendo ultrapassado os 2.000 casos diários em agosto, numa altura em que a capacidade de testagem também aumentou.

O índice de transmissibilidade (R), que avalia quantas pessoas, em média, uma pessoa infetada contagia num intervalo de sete dias, subiu para 1,01, o que significa que cada caso positivo dá origem a outro.