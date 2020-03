“Repatriámos mais de 160 mil alemães”, revelou Heiko Maas, na rede social Twitter, adiantando que o governo germânico vai continuar a repatriar os cidadãos que estão espalhados pelo mundo.

De acordo com a AFP, a maioria são turistas e estavam retidos por causa do encerramento das fronteiras e da suspensão do tráfego aéreo.

Na quinta-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a União Europeia (EU) está a ajudar a repatriar cerca de 100 mil europeus retidos no estrangeiro.

A Comissão Europeia cofinancia os voos através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.