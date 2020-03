“Esta medida tem como objetivo criar condições para que nos possamos adaptar com a colocação de proteções que permitam uma maior segurança no atendimento, criando uma barreira física de vidro entre todos, evitando ou, pelo menos, minimizando no futuro a possibilidade de contágio”, afirma um comunicado do município.

Na nota, o presidente da Câmara de Almeirim (distrito de Santarém), Pedro Ribeiro, afirma que os funcionários estarão a trabalhar, ficando disponíveis para atendimento “apenas por telefone, e-mail ou mesmo por Skype”.

“Ou seja, os serviços funcionam regularmente, mas sem o atendimento presencial até dia 20 de março”, afirma.

Também entrou hoje em vigor o encerramento dos serviços na área do desporto, piscinas, bibliotecas, museu e posto de turismo, medida cumulativa com a de adiamento de espetáculos anunciada no início da semana.

“O encerramento destes serviços deve acontecer até à Páscoa, ficando em aberto uma alteração tendo em conta o evoluir da situação”, afirma o comunicado.

O concelho de Almeirim, com 23.376 habitantes, regista um dos quatro casos confirmados de doentes infetados com Covid-19 na área abrangida pelo Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria, sendo os restantes três do concelho de Coruche, igualmente no distrito de Santarém, todos com origem no mesmo foco (um homem do Porto que manteve uma reunião no final de fevereiro numa fábrica de arroz em Coruche).

A Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou hoje o número de infetados no país, que registou o maior aumento num dia (19), ao passar de 59 para 78, dos quais 69 estão internados.

A região Norte continua a ser a que regista o maior número de casos confirmados (44), seguida da Grande Lisboa (23) e das regiões Centro e do Algarve, ambas com cinco casos confirmados da doença.

O boletim divulgado hoje assinala também que há 133 casos a aguardar resultado laboratorial e 4.923 contactos em vigilância, mais 1.857 do que na quarta-feira.

No total, desde o início da epidemia, a DGS registou 637 casos suspeitos.