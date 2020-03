Em entrevista telefónica à Lusa, o presidente da ALEP, Eduardo Miranda, adiantou que em conjunto com o Governo, Turismo de Portugal e plataformas tecnológicas estão a criar “condições de operacionalização” numa plataforma para a Internet, para que médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde possam candidatar-se a ficar a dormir em unidades de Alojamento Local, localizadas perto dos hospitais e, dessa forma, protegerem as suas famílias.

“É um projeto que estamos a ultimar. (…) Acreditamos que no prazo de um ou dois dias comece a ser lançado oficialmente o projeto em conjunto com os parceiros tecnológicos e as entidades governamentais”, declarou, acrescentando que foram “desafiados” pelos titulares de Alojamento Local a desenvolverem um projeto.

Neste momento estão a traçar o plano para saber como é que as pessoas se “inscrevem”, “protocolos de limpeza”, “cobertura básica de custos”, entre outros detalhes.

Há um voluntariado “muito grande” da parte dos empresários do Alojamento Local, refere Eduardo Miranda, assumindo, todavia, que muitos estão “praticamente fechados”, “sem receitas” e com risco de falência”, mas que, mesmo assim, estão a ter disponibilidade para colaborar no plano.

Eduardo Miranda explicou que, na primeira fase, estão a ser privilegiadas as moradias e apartamentos próximos dos hospitais, para os profissionais de saúde poderem ter o “exclusivo da casa” e aliviarem o “contágio” da família neste processo.