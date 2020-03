Os dois cidadãos angolanos morreram no sábado, indicou a governante, numa conferencia de imprensa em Luanda, capital do país.

Um dos cidadãos, de 59 anos, residente habitual em Portugal, tinha chegado a Angola no dia 12 de março.

"Esteve internado nos últimos dias na clínica Girassol e teve um quadro com uma evolução muito rápida, com insuficiência respiratória", precisou Silvia Lutucuta, explicando que o paciente tinha outras doenças associadas.

O segundo caso, um homem de 37 anos, angolano, residente em Luanda, chegou de Lisboa no dia 13 de março e esteve internado uma semana.

Sílvia Lutucuta afirmou que foram processadas até hoje 370 amostras com sete resultados positivos, estando 21 em processamento.