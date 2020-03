“A presidência saudita do G20 comunica com os países do G20 para convocar uma cimeira virtual extraordinária (…) na próxima semana para avançar com uma resposta coordenada à pandemia de Covid-19 e às suas consequências económicas”, anunciaram as autoridades de Riade, num comunicado.

“Os dirigentes do G20 apresentarão um conjunto coordenado de políticas para proteger as pessoas e proteger a economia mundial”, asseguraram.

O anúncio ocorre após uma reunião em Riade, no final de fevereiro, dos ministros das Finanças e dos governadores dos bancos centrais dos países do G20, durante a qual foram expressas preocupações em relação à epidemia e às suas implicações económicas.

Desde então, as Bolsas em todo o mundo sofreram fortes quedas e os preços do petróleo caíram significativamente, relançando os receios de uma crise generalizada e suscitando críticas à inação do G20.