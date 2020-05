Numa nota enviada hoje, a Área Metropolitana de Lisboa (AML), que é a autoridade metropolitana de transportes, afirma que está a trabalhar em colaboração com os operadores no sentido de “injetar maior confiança no sistema de transporte público de passageiros”.

“A urgência na resolução destas questões assume agora maior importância, tendo em conta não só a situação epidemiológica na região, mas também as estimativas da Área Metropolitana de Lisboa, que apontam para uma afluência mais elevada de utentes aos transportes públicos de passageiros no início do mês de junho, em função da entrada em vigor de novas medidas de desconfinamento”, lê-se na nota.

O tema dos transportes foi debatido na quinta-feira numa reunião do Conselho Metropolitano, na qual foi discutida igualmente a “capacitação financeira do setor”.

A AML afirma ainda que estão agendadas para os próximos dias várias reuniões entre autoridades de transportes, operadores públicos e privados, e membros do Governo para a rápida adoção de medidas para o setor, considerando que a normalização do sistema público de transportes “é essencial na retoma das atividades económicas na região metropolitana”.