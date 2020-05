De acordo com a súmula hoje divulgada da reunião da conferência de líderes da semana passada, o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, informou que em maio se manteria o agendamento semanal de duas sessões plenárias, mas "no princípio de junho, na última fase do desconfinamento, se regressaria às três sessões plenárias semanais".

Na mesma reunião, Ferro Rodrigues questionou o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, se o Governo já teria ideia de quando poderá ser apresentado o Orçamento Retificativo, alertando que este poderá implicar "maior trabalho parlamentar do que os anteriores orçamentos retificativos", sem que a resposta conste da súmula.

O presidente do parlamento pediu ainda a Duarte Cordeiro que indicasse "quando faria o sentido para o Governo agendar o debate sobre o Estado da Nação", lembrando que, por regra, este tem tido lugar no início de julho, tendo-se realizado em 10 de julho no ano passada.

Segundo a súmula, o líder parlamentar do PCP, João Oliveira, defendeu que se deveria começar por definir o calendário do prolongamento dos trabalhos parlamentares, mas Ferro Rodrigues respondeu que este ano fará "ainda mais sentido" prolongar os trabalhos parlamentares até ao final do mês de julho.

Tal como foi transmitido na semana passada pela porta-voz da conferência de líderes, a deputada do PS Maria da Luz Rosinha, nenhuma bancada se opôs ao modelo proposto para o regresso à quase normalidade parlamentar, embora com regras adaptadas à pandemia de covid-19.