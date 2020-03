César Nogueira disse ainda que os turnos dos militares foram alargados para 12 horas, sendo uma forma de resguardar o efetivo.

O Governo declarou na sexta-feira o estado de alerta no país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão, e suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas a partir de hoje, impondo restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.

O controlo das fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha começou a ser feito desde as 23:00 de segunda-feira, sendo apenas autorizada a circulação a veículos de mercadorias e a trabalhadores.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje número de casos confirmados de infeção para 448, mais 117 do que na segunda-feira, dia em que se registou a primeira morte no país.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19, que começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 145 países, infetou mais de 180 mil pessoas, das quais mais de 7.000 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.