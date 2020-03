De acordo com dados de 2015 que constam do diagnóstico da rede social de Gondomar, neste concelho existem cerca de 25.100 pessoas com mais de 65 anos, o que corresponde a 14% da população total, sendo que 54% desses habitantes residem sozinhos e 35% com pessoas de idade equivalente.

A pensar nessa realidade e devido à pandemia de Covid-19, a AMUT - associação que nasceu da transformação da Caixa de Previdência dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Gondomar e Serviços Municipalizados - decidiu contactar os seus associados mais vulneráveis e pedir-lhes que fiquem casa e deem aos colaboradores da instituição a lista de compras alimentares e de medicação.

"Disponibilizamo-nos para ser o táxi dessas pessoas. No fundo, vamos fazer o que um familiar faria, mas pode não ter oportunidade neste momento de emergência nacional de fazer. Claro que os nossos colaboradores e voluntários só fazem este serviço se quiserem e sempre com todos os meios de proteção individual", disse à Lusa a presidente da AMUT, Ângela Pereira.