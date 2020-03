“Na sequência das orientações da Direção-Geral da Saúde para diminuir a evolução epidemiológica da Covid-19, a AMEC | Metropolitana informa que todas as atividades performativas da Orquestra Metropolitana de Lisboa e de todas as formações académicas ficam suspensas até ao próximo dia 5 de abril”, refere a AMEC, num comunicado hoje divulgado.

Na nota, a associação dá conta que tentará “que estas atividades sejam reagendadas para datas a anunciar oportunamente”.

Os bilhetes para as atividades suspensas podem ser devolvidos através do ponto de venda onde foram comprados.

Até ao dia 05 de abril, a AMEC tinha agendadas, entre outras atividades, atuações da Orquestra Metropolitana de Lisboa, no sábado, no Teatro Thalia, em Lisboa, no dia 28 de março, no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, e, no dia 29, na igreja da Nossa Senhora da Consolação do Castelo, em Sesimbra.