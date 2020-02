O comboio, que percorre a linha Eurocity 86 e tinha como destino Munique, foi parado antes de chegar à Áustria e permanece na estação fronteiriça do lado italiano.

De seguida, a Áustria suspendeu todo o tráfego ferroviário com esta fronteira, decisão que afetou três outras composições na noite de hoje.

A empresa ferroviária italiana tomou a iniciativa de informar a congénere austríaca da presença de dois passageiros com sintomas de febre no Eurocity, e que poderia indicar infeção com o coronavírus Covid-19, informou a ÖRF.

O percurso do comboio já tinha sido interrompido na cidade italiana de Verona para ser efetuada uma análise aos dois passageiros com sintomas, mas prosseguiu após não ter sido detetado o coronavírus.

Cerca de 300 pessoas aguardam agora no comboio junto à fronteira, sem poder entrar na Áustria, apesar de terem liberdade de movimento do lado italiano, precisou a estação pública austríaca.

A empresa ferroviária austríaca ÖBB informou na sua página da internet que a passagem fronteiriça de Brennero está encerrada, mas sem fornecer mais detalhes.

A Áustria, que até ao momento não registou casos de Covid-19, está em contacto com as autoridades italianas para decidir as próximas medidas. O surto de Covid-19 registado esta semana em Itália já provocou três mortos e contagiou mais de 150 pessoas em regiões do norte do país.

Detetado na China em dezembro de 2019, o coronavírus Covid-19 já provocou 2.468 mortos e infetou mais de 78 mil pessoas a nível mundial.

A maioria dos casos ocorreu na China, em particular na província de Hubei, no centro do país, a mais afetada pela epidemia.

Além de 2.442 mortos na China continental, morreram oito pessoas no Irão, quatro no Japão, duas na região chinesa de Hong Kong, cinco na Coreia do Sul, três em Itália, uma nas Filipinas, uma em França, uma nos Estados Unidos e uma em Taiwan.

As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província de Hubei para tentar controlar a epidemia, medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas.

O segundo país mais afetado é o Japão, com 769 casos (quatro dos quais mortais), incluindo pelo menos 364 no navio de cruzeiro ‘Diamond Princess’. As autoridades japonesas confirmaram hoje que um tripulante português do ‘Diamond Princess’, atracado em Yokohama, está infetado com o Covid-19.