“Ontem [terça-feira] quando fiz o teste fiquei sem ‘pinga de sangue’, a cabeça rodou, à procura do que poderia ter falhado nestes últimos dias. Foi o destino, é o que se costuma dizer”, lamentou.

O autarca, eleito pelo PS, explicou que vai acompanhar nos próximos dias “à distância”, por telefone e videoconferências, os trabalhos no município, e frisou depositar total confiança na restante equipa de vereadores.

“Se estiver bem, como estou neste momento”, na quarta-feira da próxima semana, “participarei na reunião [de câmara] por videoconferência”, indicou.

João Muacho explicou estar “assintomático”, porque não tem “nada que diga” que está com covid-19: “Tenho paladar, tenho olfato, não me dói nada, não tenho febre”.

Apesar de afiançar que tem “cumprido todas as regras, quer de distanciamento quer de uso de máscara, mesmo nos serviços”, acabou por ficar infetado, o que fez com que a sua esposa e a sua mãe também se encontrem em isolamento.

Em Portugal já morreram mais de oito mil doentes com covid-19 e foram contabilizados até agora mais de 496 mil casos de infeção com o novo coronavírus que provoca esta doença, de acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS).