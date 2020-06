“Neste momento, não existe uma disseminação” da covid-19 “na comunidade que viabilize pensarmos nisso, em termos de curto prazo”, argumentou à agência Lusa o autarca José Calixto.

Embora a adoção dessa medida seja “sempre uma possibilidade”, presentemente, “face ao número de casos na comunidade que conhecemos, que são três, não é uma medida adequada à situação epidemiológica” do concelho, sublinhou.

"O cerco sanitário implica com a vida de muita gente, de todas as pessoas do concelho e de fora dele e, portanto, acho que não é o momento do alarmismo para essa situação", afiançou.

Como a câmara está “a promover testes em massa e a pedir à Autoridade de Saúde que os faça”, podendo estes ser “positivos ou negativos”, José Calixto admite a medida, caso a situação se agrave: “Se começarem a sair testes positivos, com certeza que temos que evoluir nessa forma de pensar”.

O presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz falava à Lusa a propósito do surto da doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 que foi detetado, na quinta-feira, no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS), quando foi registado o primeiro caso positivo, o de uma utente que está internada no hospital em Évora.

“Nós temos apenas três utentes no hospital”, disse hoje o autarca, explicando que a primeira idosa internada “está estabilizada, tranquila” e não está ventilada, mas necessita de “apoio de oxigénio e de cuidados diferenciados”.