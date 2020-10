A informação foi avançada por Tiago Guedes, diretor artístico do Teatro Municipal do Porto (que integra o Rivoli), através da rede social Facebook.

“Lamentamos informar que as apresentações de “Mal-Embriaguez Divina”, de [coreógrafa] Marlene Monteiro Freitas, prevista para esta quinta e sexta-feira, dias 29 e 30 de outubro, às 21:00, no Teatro Rivoli, foram canceladas, devido a um caso testado positivo à covid-19 entre os bailarinos”, escreveu Tiago Guedes.

O diretor artístico também acrescentou que o concerto de '@c', no âmbito do Understage, que também estava previsto para quinta-feira, no Teatro Rivoli, foi igualmente cancelado.