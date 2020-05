As posições foram hoje assumidas pela Federação dos Bancos Alimentares e a Caritas Portuguesa, que foram hoje recebidas em audiência pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém.

Isabel Jonet, que lidera o Banco Alimentar, manifestou as suas preocupações com o que se pode seguir à fase inicial da pandemia, quando se esgotarem as medidas iniciais de apoio do Estado.

“Penso que nós ainda vamos viver tempos difíceis e o meu grande receio é a situação de desemprego após os ‘lay-offs’. Só tenho feito um apelo às empresas para que não despeçam e para que preservem o emprego. Neste momento o mais importante na sociedade portuguesa é preservar o emprego, seja como for, para que as famílias tenham algum rendimento ou remuneração para levar para casa no final do mês”, disse.

Eugénio Fonseca, da Caritas, disse que nesta crise nota uma mudança no tipo de pedidos de ajuda que chegam aos centros diocesanos: se na crise de 2012 as pessoas pediam ajuda para procurar e encontrar emprego, agora a necessidade é mais funda e básica e pedem sobretudo alimentação.

Daí que defenda que deve existir um plano articulado de medidas de combate à pobreza, que envolva instituições e organismos oficiais, desde o Governo a autarquias, e que se promovam medidas que vão mais longe das tomadas até agora, propondo a revisão do Rendimento Social de Inserção (RSI), “em metodologia e em valor.