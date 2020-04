O Paquistão continua também a permitir a realização de cerimónias religiosas que atraem às mesquitas milhares de pessoas, por não querer entrar em conflito com os clérigos conservadores.

A proximidade do Irão, onde há quase 40 mil infetados e mais de duas mil vítimas mortais, parece ser agora a grande preocupação do governo paquistanês, que só agora avançou com o “lockdown” encerramento do país, como tem sido reclamado pelas autoridades de saúde pública internacionais, que deverá durar até 14 de abril.

A China tem sido até aqui o principal apoio internacional do Paquistão, no âmbito do projeto One Belt, One Road, enviando material, mantimentos e profissionais de saúde, um apoio que a comunidade internacional segue com alguma desconfiança, devido aos planos chineses para a região.

O projeto chinês One Belt, One Road (OBOR) procura desenvolver redes de cooperação, comércio e infraestruturas entre a Ásia, África e Europa através da criação de um cinturão económico da Rota da Seda e de uma Rota Marítima da Seda.

Apresentado em 2013, o projeto tem levado a China a implantar-se como a principal potência comercial, através da assinatura de contratos de cooperação com os países destas regiões.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 57 mil.

Dos casos de infeção, mais de 205 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com cerca de 587 mil infetados e quase 42 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, 14.681 óbitos em 119.827 casos confirmados até hoje.