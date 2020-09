“Mesmo existindo uma alteração no formato das iniciativas, por imposição da pandemia de covid-19, as intervenções de rentrée vão incidir, como habitualmente, nas prioridades do Bloco para o país”, acrescenta a mesma fonte.

Entre essas prioridades está a resposta à situação social que o país atravessa, a proteção de quem está mais vulnerável e de quem assegura os cuidados na resposta à pandemia.

Na publicação que anuncia a iniciativa desta noite em Viseu, na página do Facebook do esquerda.net é referido que “a entrada é livre, mas limitada”, podendo o lugar sentado ser garantido por mail ou telefone.

“O espaço contará com distanciamento entre as pessoas, com higienização de todos os locais e álcool gel para desinfeção das mãos”, garante ainda.

Depois de Viseu, sábado é a vez de Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga, seguindo-se depois, no outro fim de semana, Setúbal e Porto.