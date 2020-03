Por indicação das autoridades de saúde os quatro bombeiros estão agora “em vigilância ativa”, sem ter sido sujeitos a qualquer teste, o que está a “preocupar toda a corporação”, disse António Paulo.

“Eles estão ansiosos, os colegas também estão ansiosos porque conviveram com eles durante uma semana”, referiu.

Os quatro operacionais não manifestaram até agora quaisquer sintomas.

António Paulo teme pelo “impacto na restante corporação, agora com quatro homens a menos", esperando que "não venha a sofrer uma redução significativa se mais homens tiverem de entrar em quarentena”.

Contactada pela Lusa, a presidente do concelho de administração do Centro Hospitalar do Oeste (CHO, no qual se integra o Hospital das Caldas da Rainha), Elsa Baião, disse à Lusa ter tido a confirmação do diagnóstico positivo no sábado à noite e, já no domingo, ter “enviado para o delegado de saúde um levantamento dos profissionais que estiveram em contacto com o doente, quer nas urgências, quer no internamento”.

As duas instituições estiveram já hoje reunidas para discutir as medidas a tomar, estando a administração do CHO a “aguardar a comunicação de decisões” por parte do delegado de saúde, Jorge Nunes.

A Lusa tentou sem sucesso obter mais esclarecimentos junto do delegado de saúde.

O Centro Hospitalar do Oeste integra os hospitais de Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche, tendo uma área de influência constituída pelas populações dos concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral, Torres Vedras, Cadaval e Lourinhã e de parte dos concelhos de Alcobaça e de Mafra.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ronda as 164 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 141 países e territórios, incluindo Portugal. Do total de infetados, mais de 75 mil recuperaram.

Portugal registou hoje a primeira morte no âmbito da pandemia.