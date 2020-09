O país sul-americano totaliza 4.123.000 casos de infeção provocadas pelo novo coronavírus e 126.203 óbitos provocados pela pandemia.

O Executivo brasileiro adiantou que 3.296.702 pessoas já recuperaram da doença e outras 700.095 infetadas permanecem em acompanhamento.

Um consórcio de empresas de comunicação social que também divulga os números da pandemia recolhidos junto das secretarias de saúde dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal anunciou que o país confirmou 33.420 casos da doença nas últimas 24 horas, atingindo um total de 4.121.203 infeções.

O mesmo consórcio acrescentou que o país somou 646 mortes devido ao novo coronavírus no último dia, contabilizando agora um total de 126.230 óbitos.

Os estados de São Paulo (853.085), Bahia (270.177), Rio de Janeiro (232.747) e Minas Gerais (231.878) são, respetivamente, os que somam o maior número de casos confirmados da covid-19 até agora no Brasil.

Considerando o número de óbitos, os estados mais afetados no país são os de São Paulo (31.313), Rio de Janeiro (16.526), Ceará (8.565) e Pernambuco (7.670).

Embora o país permaneça com um número alto de mortes e de novos contágios, milhares de pessoas aglomeraram-se nas praias do Rio de Janeiro e no litoral do estado de São Paulo hoje, antevéspera do feriado que marca as comemorações da Independência do Brasil, celebrada em 7 de setembro.