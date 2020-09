“Depois de avaliar os dados referentes aos efeitos secundários adversos, a sua casualidade e o conjunto de dados de segurança gerados no estudo concluímos que a relação benefício-risco se mantém favorável e que, por isso, o estudo poderá ser retomado”, justificou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Brasil, citada pela agência Efe.

No entanto, a Anvisa ressalva que “continuará a acompanhar todos os efeitos secundários adversos ocorridos durante os testes e, no caso de ser identificado qualquer situação grave com os voluntários brasileiros, tomará as medidas pertinentes para garantir a segurança dos participantes.

No sábado, o laboratório AstraZeneca, responsável por estes testes, tinha anunciado a retoma dos ensaios clínicos que se estão a ocorrer em laboratórios no Reino Unido, Estados Unidos, Brasil e África do Sul, que tinham sido interrompidos depois de um voluntário ter sofrido de uma reação adversa.

Esta é uma das muitas vacinas que estão a ser criadas em todo o mundo, “a grande velocidade”, para tentar conter a pandemia provocada pelo novo coronavirus, que já causou mais de 28 milhões de infeções e de 900 mil mortos.

A vacina britânica é considerada como uma das mais prometedoras.

Esta semana, depois da suspensão dos ensaios clínicos, a Anvisa declarou que no Brasil não existem relatos de voluntários com efeitos secundários adversos graves e referiu que estava em contacto com o laboratório para ter acesso à totalidade das informações.