Entre o grupo de pessoas estão jovens desempregados, turistas com voos cancelados e até pessoas doentes.

Algumas chegaram ao aeroporto de Lisboa no sábado à noite, outras no domingo de manhã, e esperavam ter lugar no voo de repatriamento fretado pelo Governo brasileiro, que partiu no dia 26, com destino a São Paulo.

Ao longo do dia de hoje, após uma reportagem sobre o assunto, realizada domingo à noite pela SIC, não pararam as doações de alimentos e agasalhos, ao ponto de os cidadãos brasileiros que se encontram nesta situação estarem a pedir para que as pessoas não levem mais alimentos para o aeroporto.

Apesar do cansaço e do frio, prometem manter-se à porta do aeroporto até que um responsável do consulado ou da embaixada do Brasil em Lisboa resolvam a sua situação, porém, já têm indicação que há um próximo voo na quinta-feira.

O cônsul adjunto do Brasil em Lisboa garantiu hoje à Lusa que o último dos seis voos fretados pelo Estado brasileiro para repatriamento de turistas realiza-se "em breve", e que pode haver mais para pessoas em situação de vulnerabilidade.