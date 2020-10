"Vamos manter um controle de fundo, com higienização à entrada do cemitério e distanciamento social. Vai estar aberto em horário ininterrupto (8:30 - 18:00) de 28 de outubro até 04 de novembro", afirmou o presidente da Câmara de castelo Branco, José Augusto Alves.

O autarca sublinhou ainda que todos os eventos culturais e desportivos cuja responsabilidade estava a cargo do município, "são analisados caso a caso e colocados à apreciação do delegado de saúde".

José Augusto Alves, que fava durante uma conferência de imprensa para fazer o ponto de situação relativo à situação pandémica no concelho de Castelo Branco, deixou ainda uma recomendação para que todos os albicastrenses façam uso da máscara também no exterior.

"Continuamos a ver pessoas em aglomerados e sem máscara. Queria sensibilizar as pessoas para que devem andar, mesmo na rua, de máscara. É a recomendação do presidente da Câmara. De uma forma frontal, recomendo o uso da máscara em qualquer local, seja no interior ou no exterior", afirmou.

Adiantou que o município de Castelo Branco tem já preparada uma zona de apoio de retaguarda, instalada no pavilhão municipal, com 60 camas, para uma eventual necessidade, além de ter ainda a possibilidade de recorrer à Base de Apoio Logístico (BAL) de Castelo Branco.

"Não estamos só a reagir. Estamos a tomar medidas por antecipação face aos números, apesar de hoje os dados relativos a Castelo Branco serem mais favoráveis. Em caso de necessidade, temos ainda uma parceria com o Instituto Politécnico que nos permite, em poucas horas, montar outra zona de retaguarda na Escola Superior de Saúde", concluiu.